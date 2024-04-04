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İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifaların perde arkası! İşte Akşener'in rakibi

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Yerel seçimlerden ağır bir sonuç aldıktan sonra açıklamada bulunan İYİ Parti lideri Akşener'in olağanüstü kurultaya gidileceğini belirtmesinin ardından partidekazan kaynamaya başladı. Dün Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti.

İSTİFALARDA KONGRE VURGUSU

İstifa açıklamalarında kongre vurgusu öne çıkarken partinin İBB adayı da olan Kavuncu'nun İstanbul'daki seçim sonuçlarını da vurgulaması dikkat çekti. Yaşanan istifa gelişmeleri sonrası kongre süreciyle ilgili bir gerilim olduğu iddiaları ortaya atılırken kongrede Akşener'in karşısına çıkmak için harekete geçen ilk isim de belli oldu.

"AKŞENER KOLTUĞU BIRAKMAYACAK"

Kongre kararı alan İYİ Parti'deki kulislere göre parti lideri Meral Akşener'in görevde kalmakta ısrar edeceği "Akşener koltuğu bırakmayacak" yorumlarıyla değerlendiriliyor. Seçim sonuçlarından Akşener, Burak Akburak ve Kürşad Zorlu'nun sorumlu tutulduğu belirtiliyor.

AKŞENER'E İLK RAKİP GÜNAY KODAZ

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, sosyal medya hesabından kongrede aday olacağını açıkladı. Kodaz, açıklamasında "İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifaların perde arkası! İşte Akşener'in rakibi

Buğra Kavuncu ve Burak Akburak'ın istifalarıyla ilgili gelişmeye "İsabetli kararlar" diyen Kodaz, sosyal medya üzerinden "Şimdi o Genel Merkezde istifa etmesi ya da ettirilmesi gereken bir kişi daha var! Kim sizce?" diye sordu.

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifaların perde arkası! İşte Akşener'in rakibi

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ile Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kavuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım."

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifaların perde arkası! İşte Akşener'in rakibiBuğra Kavuncu

İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifaların perde arkası! İşte Akşener'in rakibiBurak Akburak

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Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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Yorumlar (1)

Yasar Unal:

Partinin mutlaka lider değişikliğine gitmesi, misyonunu net olarak ortaya koyması, vitrinini de zenginleştirmesi lazım. Önemli isimler partiye dahil edilemediği gibi bir çoğu partiyi terk etti. Günlük değişen politikalar ve buna bağlı olarak alınan kararlar seçmende güvensizlik oluşturdu. Oysa ilk kurulduğunda merkez sağda güçlü bir alternatif oluşturması bekleniyordu. Ne yazık ki özellikle son seçimde dibe vurdu.

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