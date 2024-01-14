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İYİ Parti'de Milletvekili Sayısı Düştü

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14 Mayıs Genel Seçimlerin ardından İYİ Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisine giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti. İYİ Partinin Meclis'teki milletvekili sayısı 38'e düştü.

14 Mayıs Genel Seçimlerin ardından İyi Parti'de Türkiye Büyük Millet Meclisine giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti. İYİ Partinin Meclis'teki milletvekili sayısı 38'e düştü.

14 Mayıs Genel Seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. İYİ Partide Türkiye Büyük Millet Meclisine giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti. Buna göre İyi Parti'nin Meclis'te bulunan milletvekili sayısı 38'e düştü. İyi Parti'de ilk milletvekili istifası Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun istifa ile başladı. Hatipoğlu, 2 Kasım 2023'te partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti. Hatipoğlu, AK Parti'de Eskişehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

2 büyükşehrin milletvekilleri istifa etti

İyi Parti'de ikinci istifa Ankara Milletvekili Adnan Beker'den geldi. Beker, 16 Kasım'da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Parti'de üçüncü istifa İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'ndan geldi. Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini 6 Aralık'ta duyurdu. 15 Aralık'ta ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Son milletvekili istifası ise İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi. Arslan, 21 Aralık'ta partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan, 5 Aralık 2023'te ise İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden ihraç edildi. Böylelikle İYİ Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 38'e indi.

İstifa eden önemli isimler

İYİ Parti'de istifa eden ve görevden alınan diğer önemli isimler ise şöyle:

"İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok (Görevden alındı), İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve beraberindeki 6 Meclis üyesi, 2023 Genel seçimlerde İYİ Parti'den Hatay 2'nci sıra milletvekili adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan."

Ayrıca, partide il yönetimlerdeki istifalar ise hala devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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