Çarşamba günkü toplantı için olay iddia: Akşener, Fakıbaba ile birlikte iktidar cephesinden bir bomba isme daha rozet takacak

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceğini açıklaması Ankara'da deprem etkisi yaratırken, MHP'li Oktay Vural'ın da İYİ Parti saflarına katılacağı iddia edilmişti. Çarşamba günü İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanında Oktay Vural'a da rozet takacağı öne sürülüyor.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurarak, "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerine yer vermişti.

İYİ PARTİ AÇIKLAMASI İSTİFAYI BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Fakıbaba'nın istifa açıklaması Ankara'da deprem etkisi yaratırken, tecrübeli siyasetçinin İYİ Parti'ye geçeceğini ifade etmesi ise istifayı bile gölgede bıraktı.

SIRADAKİ İSİM MHP'Lİ OKTAY VURAL İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fakıbaba hamlesiyle transfer sürecine yeni yeni başladığını iddia eden bazı kaynaklara göre MHP'li Oktay Vural sıradaki isim.

MHP'li Oktay Vural.

AKŞENER FAKIBABA İLE BİRLİKTE VURAL'A DA ROZET TAKACAK

İYİ Parti'nin çarşamba günü yapılacak grup toplantısında Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini bizzat takması beklenen Akşener'in bir sürpriz daha yaparak MHP'li Vural'ı da kürsüye çıkarabileceği konuşuluyor.

İYİ PARTİ'YE KATILIMLAR SÜRÜYOR

İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu'yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.