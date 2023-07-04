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İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Listede en dikkat çeken isim Oktay Vural

İYİ Parti Başkanlık Divanı belli oldu! Listede en dikkat çeken isim Oktay Vural

Politika Haberleri

Geçtiğimiz ay 3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı da belli oldu. Bir zamanlar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağ kolu olan Oktay Vural, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı olarak görevlendirildi.

24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti'de gözler başkanlık divanına çevrilmişti. Merakla beklenen divan üyeleri belli oldu.

Oktay Vural, Siyasi İşler Başkanı oldu

Haberler.com / Ayça Elal - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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