İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner'in Babası Hayatını Kaybetti

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner'in babası Ahmet Muhittin Taner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner'in babası 92 yaşındaki Ahmet Muhittin Taner bir kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Son günlerde durumu ağırlaşan Taner hayata gözlerini yumdu. Taner'in ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Baba Taner'in cenazesinin öğle namazına müteakip Efeler Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Koçarlı içesi Karacaören Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - AYDIN