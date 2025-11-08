Haberler

İYİ Parti Artvin İl Kongresi'nde İnsan Odaklı Siyaset Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, partinin insan odaklı siyaseti benimsediğini ve her insanın yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Kongrede İlker Kaan Altun, İYİ Parti Artvin İl Başkanlığına seçildi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş, " İyi Parti, insan odaklı siyaset geliştiren ve insanın yaşam hakkı olduğuna inanan, Türk devletinin de bu anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanan, bu anlayışla milletinden kabul görmek isteyen bir siyasi partidir." dedi.

Durmuş, partisinin bir otelde düzenlenen Artvin 4. Olağan İl Kongresi'nde, yöneticiler olarak, milletin ne arzu ettiğini doğru okumak zorunda olduklarını belirtti.

İktidarı ve muhalefeti eleştiren Durmuş, partisinin hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"İYİ Partinin hedefi, yaşanabilir bir ülkedir. Hiç kimse bizim için ayrıcalıklı değil. İngiliz'i var, Yahudi'si var, Diyarbakır'da Yahudi var Türkçe isim almış. Urfa'da Yahudiler var. Süryani'si var, Alevi'si var, Sünni'si var, var oğlu var. Bunlar nihayetinde insan. İyi Parti, bu varlıkların zenginliğini kabul eder. İyi Parti, insan odaklı siyaset geliştiren ve insanın yaşam hakkı olduğuna inanan, Türk devletinin de bu anlayışla yönetilmesi gerektiğine inanan, bu anlayışla milletinden kabul görmek isteyen bir siyasi partidir."

Kongrede, seçime tek aday olarak giren İlker Kaan Altun, İYİ Parti Artvin İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Politika
