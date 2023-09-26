İYİ Parti Antalya'da yerel seçimlere hazırlanıyor

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkanlığı 6. Bölge Koordinatörü İmren Nilay Tüfekci, Antalya'da yerel seçimlere yönelik aday adayı ve aday belirleme süreci üzerine detaylı ön görüşmeler gerçekleştirdi. İş dünyası ve siyasi temsilcilerle yapılan görüşmelerde Antalya'nın ekonomik kalkınma perspektifleri de ele alındı.

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Yerel Yönetimler Başkanlığı 6. Bölge Koordinatörü İmren Nilay Tüfekci, Antalya temasları çerçevesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik aday adayı ve aday belirleme süreci üzerine detaylı ön görüşmeler gerçekleştirdi.

Tüfekci'nin ilk durağı, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ile yapılan görüşme oldu. Görüşmeler sırasında, seçimlere yönelik aday adayı ve aday belirleme süreci belirleme üzerine detaylı ön görüşme yapıldı. Ardından, İYİ Parti Antalya İlçe başkanları ile bir araya gelindi ve seçim kampanyası hazırlıklarıyla ilgili önemli konular masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında, Antalya İYİ Parti İl Divan Kurulu ile bir araya gelinerek seçim sürecine dair planlamalar yapıldı. Bu planlamalar, aday adayları ve stratejik bölgelerin belirlenmesi sürecine odaklanıldı. Karaman ziyaretinin akabinde Antalya'ya geçen Tüfekci, partisinin Antalya'daki yerel örgütlenmesinin güçlendirilmesi ve seçim kampanyasının başarıyla yürütülmesi için hızlı ve etkili bir adım attı.

"İş dünyasi ve siyasi temsilcilerle bir araya gelindi"

Ziyaretlerin sonunda, İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya'nın beraberinde Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin(DÖSİAD) ev sahipliğinde yapılan özel bir yemek organizasyonuna il teşkilatı ile katılım gerçekleştirildi. Bu organizasyon, iş dünyasının ve siyasi temsilcilerin bir araya gelerek Antalya'nın ekonomik kalkınma perspektifleri üzerine önemli görüşmeler yapmasına imkan sağladı. İYİ Parti'nin Antalya programı, hem seçimlere hazırlık sürecini hem de yerel ekonominin güçlendirilmesini hedefleyen bir dizi önemli adımı içerdi. - ANTALYA