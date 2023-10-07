İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Köylüoğlu, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'in takdiriyle başladığı İYİ Parti Ankara İI Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Başkanlığı görevinden ayrıldı. Köyüloğlu yaptığı açıklamada, "Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" dedi.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Köylüoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"MEMLEKETİMİZİN UMUDA İNANMAYA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK, HALEN DE AYNI UMUDA HİZMET EDİYORUZ"

"Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in takdirleriyle başladığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimde yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik, davamıza inandık; memleketimizin bu umuda inanmaya ihtiyacı olduğunu düşündük; halen de aynı umuda hizmet ediyoruz.

"YOL ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE DAVAMIZ UĞRUNA TEREDDÜT ETMEKSİZİN İNANDIĞIMIZ DOĞRULARI SÖYLEDİK"

Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye'nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik. Göreve birlikte başladığımız yol arkadaşlarımla birlikte davamız uğruna tereddüt etmeksizin inandığımız doğruları söyledik, hep açık konuştuk, net olduk. Bugüne dek, aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımla geçirdiğimiz bütün zaman çok kıymetli, verdiğimiz emek çok değerlidir. Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur.

"GÖRÜŞÜMÜZ PARTİ YÖNETİMİMİZLE ÇELİŞTİĞİ İÇİN GÖREVİMİZDEN İSTİFAMIZ KAÇINILMAZDIR"

Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm; çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim."