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İYİ Parti 2025'ten itibaren Türkiye'yi yönetmeye aday olacak

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, 2025'ten itibaren Türkiye'yi yönetmeye namzet bir iktidar partisi adayı olacaklarını açıkladı. İYİ Parti Trabzon İl ve Ortahisar İlçe Başkanlığının yeni hizmet binalarının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Yılmaz, Trabzon'un Türkiye'nin lider illerinden biri olduğunu belirtti ve parti olarak tüm Türkiye'yi gezeceklerini söyledi.

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, "2025'ten itibaren Türkiye'yi yönetmeye namzet bir iktidar partisi adayı olacağız." dedi.

İyi Parti Trabzon İl ve Ortahisar İlçe Başkanlığının yeni hizmet binalarının açılışı, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz, Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş, Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Genel İdare Kurulu üyeleri Rıdvan Yalçın ve Orkun Kanber'in katılımıyla yapıldı.

Açılış öncesi konuşan Enver Yılmaz, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun selam ve sevgilerini ileterek, Trabzon'un Türkiye'nin lider illerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzon teşkilatının çalışmalarına güç katacak parti binasının açılışında bulunduklarını belirten Yılmaz, "Bu hafta sonu değerli milletvekili arkadaşlarımızla Isparta, Uşak ve Afyon'da olacağız. Eylül ayına kadar tüm Türkiye'yi gezeceğiz. 2025'ten itibaren Türkiye'yi yönetmeye namzet bir iktidar partisi adayı olacağız." diye konuştu.

Hasan Toktaş ise İYİ Partinin zor şartlar altında kurulduğunu ve kuruluş gerekçelerinden ayrılmadığını ifade ederek, Türkiye'nin İYİ Partiye ihtiyacının devam ettiğini kaydetti.

Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da çay ve fındık üreticisinin maliyetleri konusunda tespit çalışması yaptıklarını belirterek, "Sadece İYİ Parti değil, fındık bölgesinde yaşayan milletvekillerinin, AK Parti, CHP, MHP, hangi siyasi parti varsa bütün milletvekillerinin bu fındığa sahip çıkması gerekir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Ortahisar İYİ Parti Trabzon Türkiye Politika Güncel Haberler

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