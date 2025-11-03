Haberler

İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti

Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki resepsiyona gitmeyip hediye gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Erdoğan, böylelikle "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarını bir kez daha üstü kapalı reddetmiş oldu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna gönderdiği hediyeye teşekkür etti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın birliğini bozmaya çalışan odakların başarısız olacağını belirtti.

KKTC seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anlaşmazlık yaşandığı ve Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğu iddiaları Ankara kulislerinde konuşulurken, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE HEDİYE TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan ama hediye gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Erdoğan, "Şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, külliyemizdeki resepsiyonumuzu teşrif eden siyasi partilerin genel başkanlarına, tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Türkiye Yüzyılı yapana kadar dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti

ERDOĞAN: EN BÜYÜK HEDEFLERİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİRLİĞİNİ BOZMAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile anlaşmazlık yaşandığı ve Cumhur İttifakı'nda çatlak oluştuğu iddialarına üstü kapalı yanıt vermişti.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklama çabaları yoğunlaşıyor. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız verdi. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmaktır! Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

