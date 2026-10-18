ITC Başkanı Seman Ağa, Türkiye ile Irak ilişkilerinin daha da güçleneceğine inanıyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Türkiye ile Irak arasında birçok ortak mesele bulunduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki süreçte Türkmen bir bakan olarak elimizden geldiği kadar bu alanlarda iki ülkenin ve halklarının faydasına olacak çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreci başlattık. İnşallah çok iyi ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Türk medyasına açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saman Ağa, iki ülke arasındaki tarihi, coğrafi, dini ve kültürel bağlara dikkati çekti. Türkiye ile Irak arasında birçok ortak mesele bulunduğuna işaret eden Seman Ağa, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldik. Güvenlik, ticaret, petrol ihracatı, enerji, su ve terörle mücadele başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bütün bu konuları görüştük. Önümüzdeki süreçte bir Türkmen bakan olarak elimizden geldiği kadar bu alanlarda iki ülkenin ve halklarının faydasına olacak çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreci başlattık. İnşallah çok iyi ilerleme kaydedeceğiz" dedi.

"Kalkınma Yolu Projesi ne kadar hızlı hayata geçirilirse Irak için o kadar faydalı olacaktır"

Bölgedeki gerginliklerin Irak ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Seman Ağa, özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ile İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimin Irak'ın petrol ihracatına ciddi zarar verdiğini ifade etti. Türkiye'nin Irak açısından önemli bir komşu ve ekonomik ortak olduğunu vurgulayan Seman Ağa, Kalkınma Yolu Projesi'nin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi ne kadar hızlı gerçekleştirilir ve hayata geçirilirse Irak için o kadar faydalı olacaktır. Türkiye de bundan fayda sağlayacak, ancak Irak'ın elde edeceği kazanımlar daha büyük olacaktır. Çünkü bu proje, Doğu'yu Batı dünyasına bağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki süreçte Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum"

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla su meselesinin daha da önem kazandığını belirten ITC Başkanı, Türkiye ile Irak arasındaki görüşmelerde su ve güvenlik konularının da ele alındığını kaydetti. Irak'ta son dönemde güvenlik konusunun Başbakan Ali Zeydi tarafından da gündeme getirildiğini hatırlatan Muhammed Seman Ağa, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu alanlarda güçlendirilmesinin önemine işaret ederek "Önümüzdeki süreçte Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Türkmenler de Irak'taki yönetimde temsil edilmeli

Irak Türkmen Cephesi'nin siyasi hedeflerine ve yeni hükümette Türkmenlerin temsil edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Devlet Bakanı Seman Ağa, ülkedeki farklı toplumsal kesimlerle iyi ilişkiler kurmaya önem verdiklerini söyledi. Türkmen bakan, "Öncelikle Allah'a güveniyoruz. Ardından milletimizin oylarına ve bize, Irak Türkmen Cephesi'ne verdiği desteğe güveniyoruz. Irak'ta çok kritik ve zor bir süreçten geçerken Şii, Sünni ve Kürt kardeşlerimizle çok iyi ilişkiler kurduk. Herkesle ilişkilerimizi sağlıklı ve samimi bir şekilde sürdürüyoruz" dedi. Kerkük'te valilik görevinin Türkmenler, Kürtler ve Araplar arasında dönüşümlü olarak yürütülmesine ilişkin uzlaşmayı hatırlatan Muhammed Seman Ağa, bu yaklaşımın ardından Türkmenlerin hükümette bakanlık düzeyinde temsil edilmesinin de önemli olduğunu belirtti.

Irak'taki bütün toplumsal kesimlerin yönetimde temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Seman Ağa, "Bence Irak'ta artık herkes şu kanaate vardı: Şii, Kürt ve Sünnilerin yanı sıra Türkmenlerin ve Hristiyanların da temsil edilmesi gerekiyor. Böylece bütün Irak toplumu kendisini hükümet kabinesinde temsil edilmiş hissedebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı