İsviçre'den ABD-İran arasında muhtemel mutabakat zaptının imzalanmasına ev sahipliği teklifi

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD'nin uzlaşması halinde çatışmaların sonlandırılmasına yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

İsviçre, ABD ile İran arasında muhtemel mutabakat zaptının imzalanmasına ev sahipliği yapmayı teklif etti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa merkezli AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "tarafların üzerinde uzlaşması" durumunda böyle bir imza törenine ev sahipliği yapmaya hazır oldukları kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "İsviçre tam anlamıyla sürece dahil. ABD ve İran ile yakın temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, bakanlığın İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmaya ve ateşkesi güçlendirmeye yönelik bir mutabakat zaptının oluşturulmasına ilişkin çalışmalara destek vermek amacıyla aktif bir rol üstlendiği ifade edildi. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı