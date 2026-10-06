İsveç, NATO lojistik merkezi koruması için Polonya'ya Patriot ve 100 asker gönderecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya silah sevkiyatında kullanılan NATO lojistik merkezinin korunması için Polonya'ya Patriot hava savunma sistemleri ve yaklaşık 100 asker konuşlandırılacağını bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sürerken, NATO'nun doğu kanadında savunma tedbirleri ve askeri hazırlıklar da artırılıyor. İttifakın Ukrayna'ya yönelik silah ve askeri yardım sevkiyatında kritik rol oynayan Polonya, bölgedeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiği ülkelerin başında geliyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya silah sevkiyatında kullanılan NATO lojistik merkezinin korunması için Polonya'ya Patriot hava savunma sistemleri ve yaklaşık 100 asker konuşlandırılacağını duyurdu. Kristersson yaptığı açıklamada, "Hem Gripen konuşlandırmasının hem de Patriot konuşlandırmasının görevi, Polonya'daki havaalanında bulunan NATO lojistik merkezini korumak" dedi. İsveç Başbakanı, Polonya'ya kaç Patriot sistemi gönderileceğini söylemedi.

İsveç, Patriot desteğini Hollanda'dan devralacak ve operasyon aralık ayında başlayacak.

İsveç geçen hafta da NATO'nun hava sahası gözetleme misyonu kapsamında Polonya'ya Gripen savaş uçakları konuşlandıracağını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı