İstifa eden Eşref Fakıbaba'nın "Arsaları sattılar" dediği isim suskunluğunu bozdu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Eşref Fakıbaba'nın "Arsaları sattılar" diyerek tepki gösterdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül sessizliğini bozdu. Beyazgül, "Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor" dedi.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL'Ü HEDEF ALMIŞTI

Fakıbaba ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü de hedef alarak, "Her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, Belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki kârı birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

"ARSALAR YERİNDE DURUYOR"

Beyazgül katıldığı canlı yayında Fakıbaba'nın "Arsaları sattılar" iddialarına yanıt vererek şunları söyledi: "Hiçbir projede önderliğimizi yapmadı. Hiçbir sıkıntımızın içerisinde olmadı. Biz o arsaları satmadık. Arsalar yerinde duruyor."

"ŞANLIURFA HALKI İSTİFASINI ANLAYAMADI"

Fakıbaba'nın 4 yıl boyunca toplantıların hiçbirine katılmadığını öne süren Beyazgül, Şanlıurfa'da Fakıbaba'nın eski popülaritesi olup olmadığı sorusuna ise "Ben yok diyorum. Ne oldu da istifa edildi? Halk bunu anlamış değil" yanıtını verdi.