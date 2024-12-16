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Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

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Belediyedeki yolsuzluk ve suiistimallere daha fazla dayanamadığını belirterek istifa ettiğini açıklayan Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, "Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Emanete ihanet ediliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yozgat Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Akın, seçimden önce 'çalmayacağız-çaldırmayacağız' diye yola çıktıklarını ancak 9 ay geçmesine rağmen keyfi uygulamaların ve lüks harcamaların önüne geçilemediğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

"BAŞKAN, VERDİĞİ TÜM SÖZLERİ UNUTTU"

Akın, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Seçim döneminde mevcut Başkan İnce ile bir ittifak yaparak seçim süreci gerçekleştirdik. Bu ittifakı yaparken İnce, bize 'adaletten ayrılmayacağını, yetim hakkı yemeyeceğini, çalmayacağız-çaldırmayacağız' dedi ve söz verdi. Bu sözleri üzerine birlikte yola çıktık. Başkan verdiği tüm sözleri unuttu. Başkanın aldığı birçok karara, israf yapılması ve keyfi olması sebebiyle itiraz ettim. Başkan rahatsız oldu.

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"EMANETE İHANET EDİLİYOR"

Seçimden bu yana 9 ay geçti, keyfi uygulamaların önüne geçmek için elimden gelen mücadeleyi verdim. İlk başta Meclis üyeleri yanımda yer aldılar. Başkan yalnız kalınca, kirli pazarlıklar sonucunda Meclis üyelerinin çocuklarını işe aldı. Üyeler de başkanın yanında yer almaya başladılar. Emanete ihanet ediliyor. Bütün bu gerekçelerden dolayı Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum.

"BU PARALAR KİMİN CEBİNE GİDİYOR?"

Seçim sürecinde 'makam aracına binmeyeceğiz' diyen başkan, verdiği sözleri unuttu. Önceki başkanlar uygun fiyatlı otellerde konaklama yaparken, başkan İstanbul'da en lüks ve pahalı otellerde konaklıyor, belediye bütçesinden ödeniyor. Belediye bütçesinden şahsına Iphone 15 pro (78 bin lira) telefon aldı. Bu para kimin cebinden gidiyor? Halkın yararına olmayan işlerin karşısında mücadele etmeye devam edeceğim."

Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıosman kara:

Bu şimdi chp belediyesi olsaydı nasıl saldırırsınız, mhp olunca çıt yok. adil olun troller bunada yorum yapın.

Yorum Beğen250
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıAsil Türk:

Bu işin MHP si CHP si AKP si yok Kim yolsuzluk hırsızlık yapıyorsa en ağır ceza verilmelidir

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıElban Özmen:

ülkeyi talan ediyorlar cumhuriyet tarihinde görülmemiş rekor yolsuzluklar bu zamların ve ilave vergilerin sebebi işte bu vurgunlardır

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıAyaz hayat:

kayyum atayin hemen terör var burda

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıcan erdemir:

Kendini yaktı ama belki de bu davranışı ile ahiretini kazandı.

Yorum Beğen83
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Haber YorumlarıHalil İ D:

Türk tarihinde ilksin galiba. Şerefli haysiyetli ve onurlu olduğun için teşekkür ederim. Bir de mahkemeye bilgilerini ilet tam olsun. Siz gibiler olursa bu ülke düzelir.

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Haber Yorumlarımekanci1 genc:

ACABA AHIRETTTE DEVLET MALINA GÖK DİKENLER NASIL HESAP VERECEK YAZIK GUNAH DEGILMI DEVLETİN MALINI ÇALMAYIN ARTIK BU DUNYA BAKI DEGIL

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Niye şaşırıyorsunuz akp bunların işi bu yolsuzluk hırsızlık vs vs vs

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Haber Yorumlarıtycoon null:

MHP sadece apoya özgürlük için çalışmıyormuş kendi cebine de çalışıyormuş

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Haber YorumlarıTayfun karadağ:

Adam çıkmayan yerden başkan hiç çıkmaz zorlamayın kayseriden getirin başkanınızıda

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