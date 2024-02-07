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İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oydu

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6 Şubat'ın yıl dönümünde Hatay'daki anma törenlerinde protestoların hedefi olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş, eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef aldı. Savaş, "Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı" dedi.

53 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerinin Hatay'daki anma töreninde istifa çağrılarıyla karşılaşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş bugün yaptığı konuşmada eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef aldı.

"3 GÜN BİZİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Törene katılan bakanlara "3 gün bizi ölüme terk ettiniz, istemiyoruz sizi" diye bağırdığı görüntülerle gündeme gelen eski futbolcu Gökhan Zan'ı hedef alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş ağır suçlamalarda bulundu.

İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oyduGökhan Zan törene katılan bakanlara tepki göstermişti.

SAVAŞ: PROTESTOCULARI HAREKETE GEÇİREN GÖKHAN ZAN'DI

Savaş, "Hatay'ı kimseye teslim etmeyeceğiz. Bana gösterdikleri tepkilerin en az 100 katını bakanlara gösterdiler. Bakanları bile konuşturmayan bir kitle vardı. Onları da harekete geçiren bir Gökhan Zan vardı. Bana karşı yapılan bir kumpas var nedenini bilmiyorum. Benim geldiğim süre içinde insanlar huzur içinde dua ederek geliyordu. Orada provokasyonlar esnasında birinin elinde silah olabilirdi."

İstifa çağrıları yapılan Lütfü Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı: Hatay'da protestocuları harekete geçiren oyduHatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş.

"VOLKAN DEMİREL HATAY'A GELDİĞİNDEN BERİ GÖKHAN ZAN DEĞİŞTİ"

Savaş, Gökhan Zan'ı hedef aldı şöyle devam etti; "Gökhan Zan futbolu bıraktığında ben ona kucak açtım. Onu maaşlı elemanın gibi futbol takımımda çalıştırdım. Onun şahitliğini biz yaptık. Bizim aramızda hiçbir kırgınlık yoktu. Ne olduysa Volkan hocanın Hatay'a gelmesiyle oldu. Biz daha iyi teknik direktör görmek istedik" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Lütfü Savaş Gökhan Zan Hatay Politika Güncel Haberler

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