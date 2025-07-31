İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP'in Terörsüz Türkiye Komisyonu'na göndereceği isimler

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i, EMEP ise İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ı Terörsüz Türkiye Komisyonu'na gönderme kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimleri ile Ekim ayında başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah yakmasıyla devam eden Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaşıldı.

KOMİSYON KURULACAK

Sürecin yeni aşamasında ise TBMM'de bir komisyon kurulması için çalışmalar devam ediyor. Meclis'te temsil edilen partilerle oluşturulacak komisyon için partiler üyelerini belirlemeye başladı.

51 kişiden oluşacak komisyon için AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu 3'er milletvekili belirleyecek. TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA Par, TİP, EMEP, YRP, DP ve DSP'ye ise 1'er üyelik verildi. 3 kişilik kontenjan verilen İYİ Parti, komisyonda yer almayacağını açıkladı.

İKİ PARTİ DAHA ÜYELERİNİ BELİRLEDİ

Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin çalışmalar devam ederken; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisini komisyonda temsil edecek ismi açıkladı. Erbakan, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in komisyonda yer alacağını duyurdu.

EMEP ise İstanbul Milletvekili İskender Bayhan'ı komisyon üyesi olarak belirdi.