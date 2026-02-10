Haberler

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde çekilmiş yeni fotoğrafı paylaşıldı.

  • AİHM, 8 Temmuz 2025'te Selahattin Demirtaş'ın Kobani davasındaki tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdüğüne hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti.
  • Adalet Bakanlığı, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti.
  • AİHM Paneli, Adalet Bakanlığı'nın Selahattin Demirtaş kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 10 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YENİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Fotoğ r afta, Demirtaş'ın moralinin yüksek ve formda olduğu dikkat çekti. Demirtaş'ın sakallarının uzadığı ve beyazladığı görüldü.

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

AİHM, 8 Temmuz 2025'te açıkladığı kararında Demirtaş'ın "Kobani davasındaki tutukluluğunun siyasi saiklerle sürdüğüne" hükmetmiş ve derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı ise bu karara 8 Ekim'de, sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti. AİHM Paneli, yapılan bu itirazı değerlendirdikten sonra reddine karar vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Sırrı Süreyya Önder'in Kızından Çağrı: Vereceğim mail adresine babamla ilgili anınızı yazar mısınız?

Kızından dikkat çeken çağrı: Vereceğim mail adresine...
Epstein insan soyunu kendi DNA'sıyla 'yeniden üretmeyi' hayal ediyormuş

Epstein'in ürkütücü planı! Çiftliğinde kadınları hamile bırakarak...
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı! Slaughter to Prevail ve Behemoth konserleri vardı

Zorlu'daki tüm etkinlikler yasaklandı