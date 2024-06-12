Üye Girişi
Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Erdoğan'ın ziyaretinde liderler karşılıklı hediyeleşti. CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" koleksiyonundan "Payidar Gondol" objesini hediye ederken Erdoğan ise Özel'e, Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumlarını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinde iki lider birbirleriyle hediyeleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi basına kapalı yapıldı. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Erdoğan'ı, parti çıkışında CHP Genel Başkanı Özel aracına kadar uğurladı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN "PAYİDAR GONDOL" HEDİYESİ

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Paşabahçe'nin Gururla koleksiyonundan "Payidar Gondol" objesini hediye etti. Objenin değeri ise 4 bin 450 Türk lira olarak biliniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LOKUM VE ZEYTİNYAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Özel'e Türkiye'nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

"PAYİDAR GONDOL" NE ANLAMA GELİYOR?

Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyesi ise merak konusu oldu. İkinci Meclis'in balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinle tasarlanan Payidar Gondol, TBMM'nin gücünü, Atatürk'ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgeliyor. Öte yandan CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 Mayıs'taki görüşmede de Paşabahçe'nin yine "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Zeytinyağı Özgür Özel Paşabahçe Türkiye Yaşam Politika Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası

1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası

Bakmadan Geçme

12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Haziran 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 12 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Öğretmen karne görüşleri 2024! TÜM SINIFLAR için Öğretmen karne görüşü 1. 2. 3. 4. 5. sınıf, Lise öğretmen karne notu görüşleri, yazıları
Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title