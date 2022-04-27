İşte Babacan'ın çekmecesindeki anket! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün yaptığı açıklamada seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini açıkladı. Babacan'ın bu açıklamasının arkasında, elindeki anketler olduğu iddia edildi. Buna göre DEVA Partisi, daha önce AK Parti'ye oy vermiş ancak şu anda kararsız olan yüzde 15 bandındaki seçmenden oy almayı hedefliyor.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin kararını açıklayarak siyaset kulislerini yerinden oynattı. Babacan, "Partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla girme kararı aldı" dedi.
Babacan'ın bu açıklamalarının ardından 6'lı masanın dağılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Fakat bu sözlerin arkasında başka bir plan olduğu ortaya çıktı.
Ali Babacan'ın bugün açıkladığı yöntemle, daha önce AK Parti'den kopan ancak eli CHP'ye gitmeyen yüzde 15'lik seçmenin oyuna talip olduğu öne sürüldü. Babacan'ın elindeki anketlerde de bu seçmenin henüz bir karar vermediği aktarıldı.
DEVA Partisi'nin çalışmalara başladığı ve bundan sonraki stratejinin "AK Parti'den kopan kesimin" oylarının alınmasına yönelik kurulacağı ileri sürüldü.