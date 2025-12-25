İşte 2025'te en çok haber konusu olan 10 siyasetçi

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2025 yılı boyunca en fazla haber konusu olan 10 siyasetçiyi ve bu isimlere ilişkin toplam haber adedi ile okunma sayılarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, onu Özgür Özel ve Devlet Bahçeli takip etti.

BAŞI ERDOĞAN ÇEKTİ

Habermetre verilerine göre; 2025'te en çok haber yapılan siyasetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan hakkında yıl boyunca 2 milyon 989 bin 278 haber üretildi. Haberlerin toplam okunma sayısı ise 2 milyar 776 milyon 702 bin 103 olarak kaydedildi.

İKİNCİ SIRADA ÖZGÜR ÖZEL VAR

Listenin ikinci sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı. Özel hakkında 1 milyon 101 bin 680 haber hazırlanırken, bu içeriklerin toplam okunma sayısı 1 milyar 725 milyon 150 bin 514 olarak açıklandı.

BAHÇELİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 492 bin 305 haber adediyle üçüncü sıraya yerleşti. Bahçeli ile ilgili haberlerin toplam okunma sayısı 916 milyon 642 bin 85 oldu.

İŞTE İLK 10'DA YER ALAN SİYASETÇİLER

Habermetre'nin listesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 128 bin 96 haber ve 70 milyon 769 bin 704 okunma sayısıyla dördüncü sırada yer aldı. Beşinci sırada yer alan DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan Pervin Buldan hakkında yıl boyunca 84 bin 349 haber yapılırken okunma sayısı 177 milyon 272 bin 450 olarak kaydedildi. Altıncı sıraya yerleşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 78 bin 253 haber ve 134 milyon 850 bin 850 okunma sayısıyla listede yer aldı. Yedinci sırada yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu için 75 bin 546 haber üretilirken toplam okunma 70 milyon 56 bin 416 oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 50 bin 638 haber ve 50 milyon 295 bin 572 okunmayla sekizinci sıradan listeye girdi. Listenin dokuzuncu sırasındaki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında 38 bin 804 haber hazırlanırken okunma sayısı 40 milyon 164 bin 416 olarak açıklandı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise 32 bin 490 haber ve 25 milyon 252 bin 628 okunmayla onuncu sırada yer aldı.