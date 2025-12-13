Haberler

İstanbul ve İzmir'deki operasyonlarda yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alındı.

