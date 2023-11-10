İstanbul Valisi Gül, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti
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İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Vali Gül'e, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Ardından Vali Gül beraberindekiler Atatürk'ün odasına çiçek bıraktı.
İstanbul Valisi Gül, Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti
İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıl dönümü nedeniyle Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Vali Gül'e, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. Ardından Vali Gül beraberindekiler Atatürk'ün odasına çiçek bıraktı.