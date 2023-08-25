İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta muhtarlarla buluştu

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya geldi ve Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu için başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmanın ardından Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret eden Gül, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu için başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül önceki gün Beşiktaş'ı ziyaret etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakam Vekili İhsan Kara ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da bulunduğu ziyarette ilçe muhtarlarıyla bir araya gelindi. Muhtarlarla yapılan toplantıdan sonra Vali Gül, Beşiktaş Belediyesi'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu için başsağlığı dileklerini ileten Gül, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.