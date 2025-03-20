İstanbul Valiliği, 'CHP'nin seçim buluşması yasaklandı' iddiasını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP'nin cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği Ön Seçim Buluşması'nın yasaklandığı iddiasını yalanladı.

Pazar cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçime gidecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimden bir gün önce Haliç Kongre Merkezi'nde Ön Seçim Buluşması düzenleyecek.

'ÖN SEÇİM BULUŞMASI YASAKLANDI' İDDİASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada söz konusu buluşmanın İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığını söyledi.

Günaydın, "Newroz önemli bir kutlamadır. Ama Newroz'a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN YALANLAMA

Günaydın'ın iddiası İstanbul Valiliği'nce yalanlandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Söz konusu etkinliğe ilişkin alınmış herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır" denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasının tamamı şöyle: "Çeşitli mecralarda 'İstanbul Valiliği, 22 Mart'ta Haliç'te yapılacak CHP Ön Seçim Buluşması'nı yasakladı' şeklinde yayınlanan haberler asılsızdır. İstanbul Valiliği'nin bu şekilde aldığı bir karar bulunmamaktadır."