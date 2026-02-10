Haberler

Yeniden Refah Parti'li Bekin, İstanbul'daki Sazlıdere Su Havzası'na yönelik değerlendirmede bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Sazlıdere Su Havzası'ndaki yapılaşmanın ivedilikle durdurulması gerektiğini vurguladı. Bekin, yapılaşmanın içme suyu kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Sazlıdere Su Havzası'na yönelik, "Devam eden yapılaşmanın ivedilikle durdurulması İstanbul'un geleceği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kanal İstanbul güzergahındaki yapılaşmanın, ÇED olumlu kararıyla hız kazandığını" öne sürdü.

İstanbul'da 750 bin kişiye su sağlayan Sazlıdere Su Havzası'nın "içme suyu kaynağı" vasfı kaldırılarak baraj çevresinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yerleşim merkezi kurulmasının önünün açıldığını savunan Bekin, "Sazlıdere Su Havzası'nda devam eden yapılaşmanın ivedilikle durdurulması İstanbul'un geleceği açısından büyük önem taşımakta." ifadesini kullandı.

Bekin, projenin yürütüldüğü alandaki 12 bin 594 hektarlık tarım alanının "tarım dışı alan" ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"250 Bin Sosyal Konut Projesi' adı altında gerçekleştirilecek 13, 14 ve 15. bölge projeleri için toplam 14 milyar 694 milyon 903 bin 250 liralık, 16 ve 17. bölge inşaatları için 14 milyar 503 milyon 747 bin 739 liralık harcama yapılacaktır. İstanbul'da yaşanan su sorunu ve yüksek nüfus göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 40 bin kişinin yaşayacağı bu konutlarla beraber yapılaşma baskısı, yerel tarım alanlarını, su havzalarını ve en önemlisi kültürel miras bölgelerini tehdit eder hale gelecek ve 'Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için yarattığı tahribatı daha da artıracaktır."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı

Köylüleri şaşkına uğratan hayvan! Çoban köpekleri anında parçaladı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş