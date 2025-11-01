Haberler

İstanbul Milletvekili Ayaydın: "AK Parti olarak her zaman biriz, beraberiz ve böyle devam edeceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Derya Ayaydın, Eyüpsultan İlçe Başkanlığında düzenlenen danışma meclisi ziyaretinin ardından Fatih İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Ak Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Derya Ayaydın, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde partililerle bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle bir süre sohbet eden Ayaydın, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"AK Parti olarak her zaman biriz, beraberiz ve böyle devam edeceğiz"

Eyüpsultan ilçe Danışma Meclisine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Derya Ayaydın burada açıklamalarda bulundu. Ayaydın, "Bugün ilçe danışma meclislerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm İstanbul'da, bütün ilçelerimizde, ilçe danışma meclislerimizle beraber, tüm teşkilatımızla bir arada oluyoruz. Bugün de şu an Eyüp Sultan'dayız. Eyüpsultan'da çok güzel bir enerjimiz var. Tüm teşkilatımızla beraber, ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep birlikte buradayız. AK Parti olarak her zaman biriz, beraberiz ve böyle devam edeceğiz. Milletimizle iç içe olmaya, milletimiz için çalışmaya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlikte her daim milletimizle iç içe olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Biz bir ay boyunca yaptığımız çalışmaları burada değerlendiriyoruz"

Yapılan toplantı sonrasında konuşan AK Parti Eyüpsultan ilçe başkanı Muhammed Vanlıoğlu, "Her ay gerçekleştirdiğimiz danışma meclisimizi bugün de sayın milletvekilimiz Derya Ayaydın'ın katılımıyla heyecanlı bir şekilde gerçekleştirdik. Biz bir ay boyunca yaptığımız çalışmaları burada değerlendiriyoruz. Eksisiyle, artısıyla, teşkilatımızla birlikte neler yaptığımızı konuşuyoruz. Bir dahaki aya daha güzel planlar, daha güzel işler yapmak için de ortaya koyup toplantımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ayaydın, Eyüpsultandaki program sonrasında Fatih İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. AK Parti Fatih ilçe teşkilatının yaptığı faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Ayaydın burada partililere hitap etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 100 yılı hedefimize adım adım ilerliyoruz"

Danışma Meclisi sonrasında birlik ve beraberlik mesajı veren Milletvekili Derya Ayaydın, "Eyüpsultan'da ilçe danışma meclisimizi gerçekleştirdikten sonra şimdi de Fatih'teyiz. Fatih'te ilçe danışma meclisimizi gerçekleştirdik. Üç kademe teşkilatımızla beraber meclisimizi gerçekleştirdik. Hep birlikte ilçe başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız her daim milletimizle iç içe olmaya devam ediyoruz. Tüm teşkilatımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye 100 yılı hedefimize adım adım ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih'te yapılan meclis sonrasında AK Parti Fatih İlçe Başkanı Fatih Karaismailoğlu, "Vekilimizin bizleri onore edip katıldığı danışma meclisimizi bütün teşkilatımızın heyecanıyla birlikte gerçekleştirdik. Atatürk Havalimanı millet bahçemizin açılışında Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde orada karşılayacağız. Durmak yok yola devam diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
