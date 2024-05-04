İstanbul metrolarında İmamoğlu'nu kızdıracak afişler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel metro süslemeleri yaptmıştı. Metroların iç kısımlarıda bulunan fişlerde "Ural bacaklarını toplayarak otur" ve "Mehmet yürüyen merdiveni durdurma" gibi cümleler yer almıştı.

Bir grup tarafından İstanbul'un tüm metrolarına Filistin'e destek afişleri asıldı. Fişlerde "Hayır Ekrem Hayır, Hamas Terör Örgütü Değildir" ve "Hamas'a selam, direnişe devam" gibi ifadeler yer aldı.

İMAMOĞLU, "HAMAS, TERÖR ÖRGÜTÜ" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CNN International'a verdiği röprotajda "Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail'de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür" ifadelerini kullanmıştı.