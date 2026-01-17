Haberler

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birlik Vakfı'nın 40. kuruluş yıldönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezinde birlik anlayışının yer aldığı bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz bugün siyasetten iş hayatına her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birlik Vakfı'nın 40. kuruluş yıldönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezinde birlik anlayışının yer aldığı bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz bugün siyasetten iş hayatına her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla...

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birlik Vakfı'nın 40. kuruluş yıldönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkezinde birlik anlayışının yer aldığı bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz bugün siyasetten iş hayatına her alanda Türkiye'ye alınlarının akıyla hizmet ediyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider