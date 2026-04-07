Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da polislerle silahlı çatışmaya giren 3 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesinin olası daha büyük bir tehdidin önüne geçtiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor, milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır. Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

