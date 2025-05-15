İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmesi Türk Tarafının İnisiyatifiyle Ertelendi

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmesi Türk Tarafının İnisiyatifiyle Ertelendi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin Türk tarafının inisiyatifiyle öğleden sonraya ertelendiğini duyurdu. Görüşmelere katılacak Rus heyetinin detayları da açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, " İstanbul'daki Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme Türk tarafının inisiyatifiyle öğleden sonraya ertelendi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi beklenen Rusya- Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. "İstanbul'daki görüşme Türk tarafının inisiyatifiyle öğleden sonraya ertelendi" diyen Zaharova, Rus heyetinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Zaharova, gerekli bilgilerin Kremlin tarafından yayınlandığını kaydetmişti.

Dünyanın yanından takip ettiği İstanbul'daki görüşmelerin ilk olarak yerel saatle 10.00'da başlayacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra görüşmelerin öğle saatlerine ertelendiği bildirilmişti.

Rusya, İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri dün yayınlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan heyette Putin'in ismi yer almamış Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'in liderlik edeceği açıklanmıştı. Heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman ismin yer alacağı bildirilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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