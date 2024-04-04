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İstanbul'da Yerel Seçimlerle İlgili İtiraz Süreci Devam Ediyor

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İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. CHP adaylarının yarışı önde bitirdiği Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım süreci devam ediyor. AKP'nin itirazı İl Seçim Kurulu'na taşımasıyla, yine CHP adayının önde olduğu Beykoz'da yeniden sayım bugün başlayacak. CHP örgütü seçim yarışının kıyasıya geçtiği Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı, Pendik ve Bahçelievler için de bugün başvuru yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde CHP Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na gitmişti. Çıkışta partililere seslenen Çelik "Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'nınbelediye başkanıdır" demişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Politika

Gaziosmanpaşa Pendik Beykoz Politika Haberler

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