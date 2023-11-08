İstanbul'da Sahte Pasaport Operasyonu: 330 Sahte Pasaport Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sahte pasaport üretimi yapan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 330 sahte pasaport, 230 sahte kimlikle sürücü belgesi, bin 132 sahte vize etiketi ve sahte evrak üretiminde kullanılan 3 mor ışık cihazı ele geçirildi.

İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 1 gözaltı

Fatih'te bir adrese düzenlenen baskında 330 sahte pasaport, 230 sahte kimlikle sürücü belgesi, bin 132 sahte vize etiketi ve 3 mor ışık cihazı ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen sahte pasaport operasyonunda bir şüpheli yakalandı. Operasyonda 330 sahte pasaport, 230 sahte kimlikle sürücü belgesi, bin 132 sahte vize etiketi ve sahte evrak üretiminde kullanılan 3 mor ışık cihazı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Evrakta sahtecilik ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Fatih'te Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte pasaport, vize ve kimlik yaparak yabancı uyrukluların yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkışını yapan, farklı ülkelerde bulunan kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek sahte pasaport üretimi yapan Ergün Sürmeli adlı bir şüpheli belirlendi.

Belirlenen adrese dün akşam saat 17.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Baskında, Ergün Sürmeli adlı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 47 farklı ülkeye ait 330 sahte pasaport, 21 ayrı ülkeye ait 230 sahte kimlik kartı ile sürücü belgesi, 10 değişik ülkeye ait bin 132 sahte vize etiketi ve sahte evrak üretiminde kullanılan 3 mor ışık cihazı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüphelinin 'göçmen kaçakçılığı' suçu ile ilgili ticari faaliyette bulunduğu tespit edildi. Zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerine devam edildiği öğrenildi.