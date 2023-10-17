İstanbul'da motosikletli sürücülere yönelik polis denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bahçelievler'de gerçekleştirilen uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 17 bin 688 ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde motosikletli sürücülere yönelik polis denetimi gerçekleştirildi. Bahçelievler'de gerçekleşen uygulamalarda kurallara uymayan sürücülere toplam 17 bin 688 ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler, Beşiktaş, Küçükçekmece'de motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçiler katılırken, uygulamanın gerçekleştiği noktalarda ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve üst araması yaptı. Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından detaylı olarak arandı.

Bahçelievler Piramit Cafe önündeki denetimde bir sürücüye ve motor sahibine ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 bin 380 TL, bir sürücüye yabancı şahsın ticari araç kullanması ve uygunsuz sepet kullanımından 872 TL, bir sürücüye de uygunsuz sepet kullanımdan 436 TL olmak üzere üç sürücüye toplam 17 bin 688 TL ceza kesildi.

Akşam saat 23.00'te başlayan uygulamaların gece saat 04.00'e kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL