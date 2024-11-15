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İstanbul'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon verildi

İstanbul'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon verildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.

İstanbul Şişli'de otelde düzenlenen resepsiyona KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, Kıbrıs Türkleri ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan KKTC Sağlık Bakanı Dinçyürek, "Bizler için, ülkemiz için, geleceğimiz için çok önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde sizlerin arasında olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. Bir neslin, bir milletin en önemli değeri devletidir. Bu devletin hangi koşullarda, ne bedeller ödenerek kurulduğu ortadadır. Bunu bilerek her gün bu devleti daha güçlü ve daha ileriye gitmesi için hepimiz tabiri caizse birer tuğla örerek bu devleti daha güçlü hale getireceğiz ve daha ileriye taşıyacağız" dedi.

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel Demirel, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü. 41 yıl önce Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın önderliğinde kurucu meclisimiz Cumhuriyetimizi ilan etti. Bugün geldiğimiz noktada Doğu Akdeniz'de yaşanan olumsuz olaylardan dolayı görüyoruz ki sınırları olan, kendi ekonomisi, kendi ordusuyla ayakta duran bir devlete sahip olmak çok önemli. Bu gururlu günümüzde hem Kıbrıs'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hem de yurt dışındaki temsilciliklerimizde resepsiyonlarla, çeşitli etkinliklerle günümüzü kutladık. Bu sabah Taksim Atatürk Anıtı önünde törenimiz vardı. Çelengimizi sunduk. Şehitlerimizi ve bugünleri bize bağışlayan herkesi minnetle andık ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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