İstanbul'da FETÖ Üyesi 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 24 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi. Gaybubet evlerine gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.