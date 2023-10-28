İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin çocuğu olarak büyüdüğünü ve Cumhuriyetin edinimleri uğruna çalışma konusunda kendini adamış bir kişilik olduğunu belirtti. Tören kapsamında çelenk koyma töreni yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul Barosu Başkanı, CHP İstanbul Milletvekilleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri de törene katıldı.

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin 100.yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte siyasi parti temsilcileri ve gaziler de katıldı. Anıta, çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti; siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk bıraktı. Tören, daha sonra sona erdi.