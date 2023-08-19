İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hacıbektaş'ta açıklamalarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş'ta yaptığı açıklamada, İstanbul yolculuğunun kesin olduğunu ve parti içindeki düşüncelerini parti hukukuna uygun bir şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.

Haber: MERVE GÜVEN – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş'ta; "Bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere bulunduğu Hacıbektaş'ta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"2019'dan beri Hacıbektaş ilçemize çok özel çabalar gösterdik. Belediyemizle, güzel iş birlikleri yaptık. Gerçekten Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin istirahatgahı olan Hacıbektaş'a hizmet etme onurunu yaşadık, İstanbullular adına. Yine orada çok özel bir konut projemiz var. Onu yerinde gezeceğiz, yarın. Çok özel. Hem mimarisine hizmet eden hem de oranın güncel yaşamına katkı sunan bir modeli olan konut projesini KİPTAŞ ile beraber yapmanın gururunu yaşıyoruz. Orayı denetleyeceğiz. Bu bağlamda güzel bir yerel ziyaret. Onur duyuyorum. Yaklaşık 11 yıldır, her yıl Hacıbektaş anmalarına katılıyorum. Bu toprakların derinliğini, felsefesini temsil eden ve 13. yüzyılın aydınlanmasını belki de var eden kimliklerden birisi Hacı Bektaş-ı Veli. Onların huzurunda bu coğrafyaya hizmet etmenin keyfini yaşıyorum."

İmamoğlu, ayrıca bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Siyaset şu anda anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette de parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim."