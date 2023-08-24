İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret etti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Van'a gelen Başkan Özdemir, Tuşba Belediyesine geçti. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın göreve geldikten sonra hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir; hizmet binası, kent meydanı, İskele Sahil Bandı, İskele Sahil Yolu, Ayanıs Kadınlar Plajı, makine ikmal ve garaj amirliği, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi, semt sahaları, tribünlü futbol sahası, çok maksatlı spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, Bedesten Çarşısı ve Tuşba konutlarının örnek teşkil eden projeler olduğunu kaydetti.

Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından Başkan Özdemir ve beraberinde bulunan belediye meclis üyeleri ile AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Başkan Akman ile birlikte Tuşba Belediyesi hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektikten sonra ayrıldılar. - VAN