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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

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İstanbul Adliyesi'nin önündeki olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 şüpheli hakkında 15 yıl 6 ay hapis talep edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi. İddianamede, olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı.

İŞTE İDDİANAMEDE YER ALAN İSİMLER

İddianamede yer alan isimler şu şekilde: İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz'un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Çelik ve CHP'liler, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama", "Kasten Yaralama", "Kamu Malına Zarar Verme" iddialarıyla suçlanıyor.

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

1981 yılında Sivas'ta doğdu. İletişim alanında lisans eğitimimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra ikinci yüksek lisansını yine İstanbul Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında yaptı. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürüdür.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresi'nde kıymetli örgütümüzün tercihi ile İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Çelik, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçildiği CHP İstanbul İl Başkanı görevini sürdürmektedir.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Haydaaaa....Bu hükumet iyice zıvanadan çıktı..

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

Sonu gelenin zalimliği artarmış

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Haber YorumlarıHakan Demir:

atın efendiler atın herkesi içeri alın

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Haber Yorumlarımutluw can:

dur tahmin edeyim İstanbul cumhuriyet başsavcılığı

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıCHP Savar:

ovv yeaaa dalga dalga geliyor

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

güzel memleketim gelen giden harcadı bizleri hiç helal süt emmiş kalmamış.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bir de kendine bilgi dünyası diyenler sevmedikleri kim varsa yaşamaya hakkı yok diyorlar Allah ı unutuyorlar

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

en fazla 2 sene daha yaparsınız 2 sene sonra yer değiştirirsiniz

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

Erdoğan ne uğraşıyorsun ki boş işlerle CHP yi kökten kapat

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Haber YorumlarıDemir Acer:

atin iceri atin parazit bunlar

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Yorum Beğenme14
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