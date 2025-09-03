Haberler

İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından "Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir" şeklinde bir paylaşım yaptı. Tekin'in paylaşımının altına "Bıktırdınız, yıldırdınız. Halkta karşılığınız kalmadı" şeklinde yorumlar yapıldı.

CHP'nin İstanbul Kongresi, açılan dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi. Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınırken, 196 delege tedbiren uzaklaştırıldı. Kararla birlikte yürüyen kongre süreci de durduruldu. CHP İl Başkanlığına ise Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

"CHP'NİN ÖĞRENCİSİYİM"

Görevi kabul edeceğini ifade eden Tekin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim" diyen Tekin, "Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır" ifadelerine yer verdi.

İşte Tekin'in o paylaşımı;

İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Tekin'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Gönderinin altına "Bıktırdınız, yıldırdınız. Halkta karşılığınız kalmadı", "Gürsel bey çocuklarımıza, geleceğimize yazık etmeyin", "Bence inanılmaz sevincin geçtiğinde partim dediğin yerde ne hale geleceğini düşün", "Gürsel Bey, açıklamayla falan kendinizi hiç yormayın bence. Herkes her şeyin farkında. Kesin sesinizi ve oturun getirildiğiniz yerde. Daha fazla bozmayın bu milletin sabrını", "Tiviti yoruma kapatmayı unutmuşsunuz", "Şu yorumlara baksa neye dönüştüğü görür zaten" şeklinde yorumlar yapıldı.

AİDATINI BİR ÖNCE YATIRMIŞ

Tekin, geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakat bu açıklamasına rağmen, resmi üyelik işlemlerini tamamlamadığı ortaya çıktı. Tekin'in, mahkeme kararından bir gün önce CHP üyeliğini aktif tutmak için üyelik aidatını yatırdığı öğrenildi. Bu gelişme, geçici yönetim atamasının zamanlaması ve siyasi yönüyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı
CHP'yi bekleyen asıl tehlike: Büyük kurultay da iptal edilebilir

CHP'yi bekleyen asıl tehlike
Eylül ayı kira tavan zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

CHP'li 2 belediyeye operasyon! 7 kişi gözaltına alındı
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç aylarca yüzünü gizlediği aşkıyla nikâh masasına oturdu

Yüzünü sır gibi saklıyordu! Survivor'un yıldız ismi dünyaevine girdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUfuk dogan Cetintaş:

FIRSATÇI , KOMPLOCU SENİ ????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Mehmet Ali Erbil sessizliğini bozdu

Evlilikten çok yaş farkı konuşuldu, Erbil sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.