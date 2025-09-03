İstanbul'a kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in son paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

CHP'nin İstanbul Kongresi, açılan dava sonucu mahkeme tarafından iptal edildi. Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınırken, 196 delege tedbiren uzaklaştırıldı. Kararla birlikte yürüyen kongre süreci de durduruldu. CHP İl Başkanlığına ise Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

"CHP'NİN ÖĞRENCİSİYİM"

Görevi kabul edeceğini ifade eden Tekin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim" diyen Tekin, "Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır" ifadelerine yer verdi.

İşte Tekin'in o paylaşımı;

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Tekin'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Gönderinin altına "Bıktırdınız, yıldırdınız. Halkta karşılığınız kalmadı", "Gürsel bey çocuklarımıza, geleceğimize yazık etmeyin", "Bence inanılmaz sevincin geçtiğinde partim dediğin yerde ne hale geleceğini düşün", "Gürsel Bey, açıklamayla falan kendinizi hiç yormayın bence. Herkes her şeyin farkında. Kesin sesinizi ve oturun getirildiğiniz yerde. Daha fazla bozmayın bu milletin sabrını", "Tiviti yoruma kapatmayı unutmuşsunuz", "Şu yorumlara baksa neye dönüştüğü görür zaten" şeklinde yorumlar yapıldı.

AİDATINI BİR ÖNCE YATIRMIŞ

Tekin, geçtiğimiz aylarda CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakat bu açıklamasına rağmen, resmi üyelik işlemlerini tamamlamadığı ortaya çıktı. Tekin'in, mahkeme kararından bir gün önce CHP üyeliğini aktif tutmak için üyelik aidatını yatırdığı öğrenildi. Bu gelişme, geçici yönetim atamasının zamanlaması ve siyasi yönüyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.