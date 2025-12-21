Netanyahu yarın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve GKRY lideri Hristodulidis ile görüşecek

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini bildirdi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yarın üçlü görüşme yapılacak. İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini belirtti. Görüşmenin yarın TSİ 15.30'da gerçekleşeceği ve ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri gücün kurulmasının ele alınacağı öne sürüldü. - TEL AVİV