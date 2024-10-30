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İsrail ve Hizbullah Arasında Ateşkes Görüşmeleri Başladı

İsrail ve Hizbullah Arasında Ateşkes Görüşmeleri Başladı
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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail güvenlik kabinesinin Hizbullah ile ateşkes şartlarını ele aldığını ve görüşmelerin zaman alacağını açıkladı. ABD'li arabulucuların 60 günlük bir ateşkes teklifi üzerine çalıştığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ise Lübnan'da ateşkesin kabul edilmesi gerektiği konusunda bir mutabakat sağladığı belirtildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah ile ateşkes şartlarını ele aldığını belirterek, "Görüşmeler var, ancak bunun zaman alacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'li arabulucuların İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifi üzerinde çalıştığına dair çıkan haberlerin ardından İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah ile ateşkes şartlarını ele aldığını açıkladı. Cohen, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Görüşmeler var, ancak bunun zaman alacağını düşünüyorum" dedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı ve şimdi bunun çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya dönüştürmesi gerektiği konusunda geniş bir mutabakat olduğu aktarıldı. Haberlerde, Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin, kuzeyde yaşayan İsraillilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi sağlayacağı takdirde kabul etmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, yarın İsrail'i ziyaret etmesi ve Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle Hizbullah'la ateşkes koşullarını görüşmesi bekleniyor.

İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifinde, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine, İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre geriye çekilmesi, Lübnan ordusunun sınır boyunca konuşlanması, ateşkesi uygulamak için uluslararası bir müdahale mekanizmasının kurulması ve İsrail'in "tehdit durumunda hareket etmesine izin verilmesi" yer alıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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