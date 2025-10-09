Haberler

İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Yolda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağını açıkladı. Mısır'ın devlet yayın kuruluşu ise ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas ile anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında ABD, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yapılan ateşkes müzakereleri anlaşmaya varılırken, gözler bölgeye çevrildi. Anlaşma dünya genelinde memnuniyetle karşılanırken, ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Mısır'ın devlet yayın kuruluşu Al-Qahera News, ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Hamas ile anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağı belirtildi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da, İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasını imzaladıkları aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.