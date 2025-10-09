İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes Anlaşması Yolda

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas ile anlaşmaya varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bugün 18.00'de yapılacak kabine toplantısındaki oylamanın ardından başlayacağı belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında ABD, Türkiye, Mısır ve Katar arabuluculuğunda yapılan ateşkes müzakereleri anlaşmaya varılırken, gözler bölgeye çevrildi. Anlaşma dünya genelinde memnuniyetle karşılanırken, ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklamalar geliyor. Mısır'ın devlet yayın kuruluşu Al-Qahera News, ateşkesin yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdiğini bildirdi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da, İsrail ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının ilk aşamasını imzaladıkları aktarıldı. - TEL AVİV