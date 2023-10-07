Ben Gurion Havalimanı'nda panik

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı Operasyonu" kapsamında 7 farklı noktada çatışmalar sürerken, başkent Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda sirenlerin yükselmesiyle yolcular panik içinde kaçtı. İsrailli yetkililer, saldırılarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatırken İsrail ordusu da savaş durumuna geçti. Çatışmalar sürerken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nda da panik yaşanıyor. Sirenlerin yükseldiği havalimanında uçuşlar gerçekleştiriliyor. İsrailli yetkililer, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşların güvenlik yetkilileriyle koordineli olarak sürdüğünü açıkladı.

İsrail karşı saldırı başlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın roketli saldırılarına yanıt olarak Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yedi noktada çatışmalar sürüyor

İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışma 7 farklı noktada sürüyor. Gazze sınırındaki İsrail'e bağlı Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be'eri kasabaları ile Re'im askeri üssü yakınlarında çatışmalar devam ediyor.

6 kişi öldü

İsrail tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 200 kişinin yaralandığı kaydedilirken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İsrail tarafı saldırılarda 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bruno Mars, Tel Aviv konserini iptal etti

ABD'li şarkıcı Bruno Mars, Hamas'ın İsrail saldırılarına başlamasının ardından dumanların yükseldiği başkent Tel Aviv'deki konserini iptal etti. Organizasyon şirketi Live Nation tarafından yapılan açıklamada, bilet satın alan Bruno Mars hayranlarına geri ödemelerinin yapılacağını duyurdu. - TEL AVİV