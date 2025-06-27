İsrail Savunma Bakanı Katz: Hamaney'i Öldürmek İstedik

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İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almadıklarını ve operasyonel fırsat bulamadıklarını açıkladı. Katz, İran'ın nükleer programındaki ilerlemelerin ardından ABD'den yeni saldırılar için yeşil ışık aldıklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail'in, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek, "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, 12 gün süren ve ABD'nin öncülüğünde ateşkesle sona eren Irak-İsrail çatışması sırasında yaşananlara ilişkin İsrailli Channel 13'e röportaj verdi. Katz, çatışmalar sırasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini itiraf etti. İsrail'in Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi. Katz, Hamaney'in "öldürüleceğini" bildiğini ve İsrail'in ilk saldırı dalgasında öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinin yerine geçen komutanlarla irtibatı keserek "çok derinlere" indiğini iddia etti.

"ABD'den yeni saldırılara yeşil ışık"

Tahran'ın nükleer programında 'ilerleme' kaydetmesi halinde İsrail'in İran'a yeniden saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" aldığını söyleyen Katz, "İran'ın saldırıdan sonra nükleer tesislerini eski haline getireceği bir durum görmüyorum" dedi.

İsrail-İran çatışmaları, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarıyla başlamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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