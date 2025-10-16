Haberler

İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın Pazar Günü Açılacağını Duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'da yaptığı açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın muhtemelen pazar günü açılacağını duyurdu. Kapının sivillerin geçişine açılacağı belirtilirken, insani yardımların başka kapılardan girmeye devam edeceği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'da yaptığı açıklamada, "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen Akdeniz Diyalog Forumu'nda Mısır ile Gazze arasındaki sınır kapısı Refah ile ilgili açıklamada bulundu. Sa'ar, "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak. Gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu, Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) gücüyle ve bildiğim kadarıyla Filistinlilerle de koordine ediliyor. cYani muhtemelen bu pazar günü açılacak. Umarım açılır ve bunun için mümkün olan her şey yapılır" dedi.

Refah'ın sadece sivillerin geçişlerine açılacak

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Refah'ın sivillerin geçişine açılması için hazırlıkların sürdüğü, tarihin daha sonra açıklanacağı belirtilmiş, Gazze Şeridi'ne insani yardımların Refah'tan girmeyeceği vurgulanmıştı. Açıklamada, insani yardımların, İsrail sınırındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı ve diğer sınır kapılarından girmeye devam ettiği aktarılmıştı. - NAPOLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
