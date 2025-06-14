İsrail Ordusundan İran'a Yeni Hava Saldırıları Duyurusu

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İsrail, 'Tahran yolunun açıldığını' belirterek İran'a yönelik hava saldırıları gerçekleştireceğini açıkladı. Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı, savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere yönelik saldırılar yapacağını bildirdi.

İsrail ordusu kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" belirterek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, sabah saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, " Tahran'a giden yolun açıldığı" ifade edildi. Planlara göre hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlemeye başlayacağı ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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