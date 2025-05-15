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İsrail'in Gazze'deki Saldırı Tehditleri Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor

İsrail'in Gazze'deki Saldırı Tehditleri Uluslararası Hukuku İhlal Ediyor
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Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in hasta ve yerinden edilmiş sivillere yönelik saldırı tehdidinde bulunduğunu belirterek, uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı. İddiaları yalanlayan bakanlık, İsrail'in sivilleri zorla göç ettirdiğini açıkladı.

Gazze İçişleri Bakanlığı, hasta ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bölgelere saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i, halkı evlerinden zorla göç ettirerek uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail işgal güçlerini, hiçbir gerekçe olmadan vatandaşları evlerinden zorla göç ettirerek işlediği bu suça dair tamamen sorumlu tutuyoruz." denildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, aralarında Gazze İslam Üniversitesi'nin de bulunduğu Gazze kentindeki çok sayıda okul ve Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgedeki 7 Filistinli vatandaşın isimlerini yayımlayarak, bu kişilerin Hamas ve İslami Cihad üyesi olduğunu, Hamas'ın Gazze'deki sivil binalarda özellikle hastane, okul ve sivil merkezlerde askeri faaliyet yürüttüğünü iddia etmişti.

Gazze İçişleri Bakanlığı ise bu iddiaları yalanladı ve " İsrail'in sivillere yönelik tehdit açıklamasında dile getirdiği tüm iddialar temelsizdir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İsrail'in bu tür iddialarla sivilleri evlerinden çıkmaya zorladığını ve bunun işgal politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

Aynı gün Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail'in hastanelere yönelik saldırılarını meşrulaştırmak için sürekli tekrar eden, asılsız iddialar öne sürdüğünü belirtti.

İsrail ordusu, 19 aydır havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 4 okul, bir üniversite ve bir hastaneye saldırı tehdidi yayınlamıştı.

Adraee'nin hedef alacaklarını duyurduğu hizmet binaları Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu Rimal Mahallesi'nde bulunuyor. İsrail ordusunun, saldırı tehdidi yayınladığı bölgeler Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak da biliniyor.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti. İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Politika
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