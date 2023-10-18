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İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı saldırı protesto edildi

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Politika Haberleri

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı bombalı saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Eskişehir Valiliği önünde bir araya geldi. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yaptığı bombalı saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Eskişehir Valiliği önünde bir araya geldi.

Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne İsrail tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de büyük tepki gördü. İsrail'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıya tepki göstermek isteyen yüzlerce kişi, Eskişehir Valiliği önünde bir araya geldi. Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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